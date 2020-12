Quelle: Spot on News STUDIO - vor 4 Stunden



Zu viele Patienten: Arzt aus Sachsen berichtet von Triage 01:34 Die Krankenhäuser in Deutschland geraten an ihre Grenzen. Wegen zu vieler Covid-19-Patienten musste in einer Klinik bereits entschieden werden, wem geholfen wird und wem nicht.