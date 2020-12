17.12.2020 ( vor 1 Tag )



Berlin (dpa) - "Ihr Buch ist kolossal" - so schreibt ein begeisterter junger Leser den Schriftsteller Erich Kästner an. Der kleine Junge heißt Hans Löhr (Nico Ramon Kleemann), und er hat gerade das Buch "Emil und die Detektive" gelesen. Von einer ungewöhnlichen Freundschaft im Berlin des Jahres 1929 Berlin (dpa) - "Ihr Buch ist kolossal" - so schreibt ein begeisterter junger Leser den Schriftsteller Erich Kästner an. Der kleine Junge heißt Hans Löhr (Nico Ramon Kleemann), und er hat gerade das Buch "Emil und die Detektive" gelesen. Von einer ungewöhnlichen Freundschaft im Berlin des Jahres 1929 👓 Vollständige Meldung