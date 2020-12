Wirtschaft: Brexit-Einigung der EU mit Großbritannien

Filiale in Essen - Ex-Vermieter stinksauer: Mit kurioser Aktion rächt er sich am Karstadt-Konzern Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat der Hauseigentümer der einstigen Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale am Essener Hauptbahnhof seinen Unmut über die...

Focus Online vor 3 Stunden - Finanzen





Atomwise und FutuRx gründen A2i Therapeutics, ein neues Immunonkologieunternehmen, das von führenden Biopharma-Wagniskapitalunternehmen und der israelischen Innovationsbehörde finanziert wird SAN FRANCISCO und NESS ZIONA, Israel--(BUSINESS WIRE)--Atomwise, der Marktführer bei der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) für die Entdeckung...

Business Wire vor 4 Stunden - Pressemitteilungen