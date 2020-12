19.12.2020 ( vor 17 Stunden )



Ramsau am Dachstein (dpa) - Vinzenz Ramsau am Dachstein (dpa) - Vinzenz Geiger hat den deutschen Nordischen Kombinierern den ersten Saisonsieg beschert. Nach einem starken Sprung und einer taktischen Meisterleistung in der Loipe ließ der Oberstdorfer in Ramsau am Dachstein sogar Dominator Jarl Magnus Riiber aus Norwegen hinter sich. D 👓 Vollständige Meldung