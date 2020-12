TAG24 NEWS Hamburg Kriegsschiff "Hamburg" kehrt nach Auslands-Einsatz zurück. #Hamburg #Wilhelmshaven https://t.co/KMx8KG21oA https://t.co/Ebaw8xhas3 vor 1 Tag Fedderwardersiel RT @NDRnds: Die Fregatte "Hamburg" kehrt am Sonntag nach einer mehrmonatigen Mission im Mittelmeer in ihren Heimathafen @StadtWHV zurück. D… vor 3 Tagen NDR Niedersachsen Die Fregatte "Hamburg" kehrt am Sonntag nach einer mehrmonatigen Mission im Mittelmeer in ihren Heimathafen… https://t.co/38LbNPTAAZ vor 3 Tagen Thorsten Müller RT @BMVg_Bundeswehr: Die Fregatte #Hamburg kehrt in ihren Heimathafen nach #Wilhelmshaven zurück. Der Kommandeur der Mission #IRINI dankt d… vor 6 Tagen