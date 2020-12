21.12.2020 ( vor 4 Tagen )



Die Geflügelpest ist in Niedersachsen auch in der gewerblichen Geflügelhaltung angekommen. Betroffen ist ein Betrieb in der Stadt Cloppenburg. Am Montag mussten in der Folge 17 000 Putenhähne vorsorglich getötet werden, teilte der Landkreis mit. Zuvor berichtete die "OM-Mediengruppe" über den Ausbru Die Geflügelpest ist in Niedersachsen auch in der gewerblichen Geflügelhaltung angekommen. Betroffen ist ein Betrieb in der Stadt Cloppenburg. Am Montag mussten in der Folge 17 000 Putenhähne vorsorglich getötet werden, teilte der Landkreis mit. Zuvor berichtete die "OM-Mediengruppe" über den Ausbru 👓 Vollständige Meldung