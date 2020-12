24.12.2020 ( vor 13 Stunden )

Zum gefürchteten No-Deal- Brexit zu Jahresende wird es nicht kommen: Die EU und Großbritannien haben sich doch noch geeinigt. Aber es ist der kleinste gemeinsame Nenner – und der ist keinesfalls sorgenfrei. Um 14.44 Uhr an Heiligabend war es soweit. Ein Brexit-Deal unterm Weihnachtsbaum. Endlich. Es war ein Durchbruch in allerletzter Minute – und nach menschlichem Ermessen die letzte Wendung in ...