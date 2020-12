25.12.2020 ( vor 21 Stunden )



Unbekannte haben die Eingangstür der Dresdner Staatskanzlei am Freitag mit Unbekannte haben die Eingangstür der Dresdner Staatskanzlei am Freitag mit Stollen beworfen, dem traditionellen Weihnachtsgebäck der Einheimischen. Es ist zwar schwer an Kalorien, aber nicht was die Zusammensetzung anbelangt. Einen Schaden verursachte das Gebäck jedenfalls nicht. Nach Angaben der Po 👓 Vollständige Meldung