tizian52 RT @Taykra: Polizei sucht nach Zeugen: Schüsse und Blutspur an einer Haltestelle in #Hannover-Linden. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es… vor 8 Minuten Bettina Punkt Polizei sucht nach Zeugen: Schüsse und Blutspur an einer Haltestelle in #Hannover-Linden. Nach derzeitigen Erkenntn… https://t.co/5jDOFutgRH vor 10 Minuten Anecker Schüsse und Messerstiche: Blutspuren an Stadtbahn Haltestelle in Hannover Das muss die neue Bevölkerung in… https://t.co/g0oqfqFV06 vor 11 Stunden Monika Haas RT @DieterSteffmann: Schüsse und Blutspur an Haltestelle: Polizei sucht Zeugen https://t.co/WmrizEleBL vor 12 Stunden M.Ellguth RT @mopo: Polizei sucht nach Zeugen: Schüsse und Blutspur an einer Haltestelle in Hannover https://t.co/kTbeg217Rt https://t.co/0CDulNcQoC vor 13 Stunden Hamburger Morgenpost Polizei sucht nach Zeugen: Schüsse und Blutspur an einer Haltestelle in Hannover https://t.co/kTbeg217Rt https://t.co/0CDulNcQoC vor 13 Stunden