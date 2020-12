Doris Voss RT @Tagesspiegel: 150.000 Impfdosen am ersten Tag: So startete die bundesweite Impfaktion gegen #Corona. #Impfstart https://t.co/gDzzWlLUBD vor 4 Stunden #Yoda_Express# RT @Tagesspiegel: 150.000 Impfdosen am ersten Tag: So startete die bundesweite Impfaktion gegen #Corona. #Impfstart https://t.co/gDzzWlLUBD vor 5 Stunden Christian Lehmann Kannste dir nicht ausdenken. https://t.co/xjUTwYaNYO vor 5 Stunden Ueberschriften So startete die bundesweite Impfaktion gegen Corona https://t.co/AUkW1ozsoI vor 6 Stunden Tagesspiegel 150.000 Impfdosen am ersten Tag: So startete die bundesweite Impfaktion gegen #Corona. #Impfstart https://t.co/gDzzWlLUBD vor 6 Stunden