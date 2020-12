28.12.2020 ( vor 4 Stunden )

Eine Rückkehr der polnischen Skispringer zum zweiten Vierschanzentournee -Wettbewerb in Garmisch-Partenkirchen ist vollkommen offen. Dies sagte Generalsekretär Florian Stern in einer extra einberufenen Video-Runde am Montag in Oberstdorf. Das komplette polnische Team um Dawid Kubacki und Kamil Stoch