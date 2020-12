Quelle: DPA - vor 2 Wochen



31 300 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet 00:45 Berlin, 19.12.20: DEUTSCHLAND - 31 300 Neuinfektionen binnen eines Tages übermittelt Das meldet das Robert Koch-Institut Samstagmorgen Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages zudem 702 neue Todesfälle Der bisherige Höchstwert von 952 Toten war am Mittwoch erreicht worden In der...