Quelle: DPA - vor 2 Wochen



Das Corona-Jahr 2020 in Deutschland - ein Blick zurück 01:34 Berlin, 22.12.20: Seit fast einem Jahr hält das Coronavirus die Welt in Atem. Angefangen hat alles hierzulande am 27. Januar mit der ersten bestätigen Infektion eines Menschen in Deutschland. Mitte März folgten dann die ersten Einschränkungen: An den Grenzen zu fast allen Nachbarländern gab es...