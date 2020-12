31.12.2020 ( vor 7 Stunden )



und Glätte auf den Straßen haben am Donnerstag in Eifel und Hunsrück den Verkehr beeinträchtigt - und zu mehreren Unfällen geführt. Auf der B51 bei Stadtkyll (Kreis Vulkaneifel) in Richtung Köln war ein Lastwagen gegen die Leitplanke gerutscht und umgekippt, wie ein Sprecher der Polizei in Tr Schnee und Glätte auf den Straßen haben am Donnerstag in Eifel und Hunsrück den Verkehr beeinträchtigt - und zu mehreren Unfällen geführt. Auf der B51 bei Stadtkyll (Kreis Vulkaneifel) in Richtung Köln war ein Lastwagen gegen die Leitplanke gerutscht und umgekippt, wie ein Sprecher der Polizei in Tr 👓 Vollständige Meldung