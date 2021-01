01.01.2021 ( vor 6 Stunden )

Der Ausgang dieser Silvesternacht war für die Bewohnerin einer Wohnung in Regensburg sicher traumatisch: Ihr Raclette-Grill verursachte einen Brand. Der Schaden ist hoch. Ein Raclette-Grill hat in der Silvesternacht einen Wohnungsbrand in Regensburg verursacht, dabei wurde eine Frau leicht verletzt. Es sei ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Das Gerät entzündete sich am späten Donners...