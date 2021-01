02.01.2021 ( vor 6 Stunden )



Frankfurt/Main (dpa) - Die zweite Transferperiode im deutschen Profifußball beginnt am 2. Januar und endet am 1. Februar. Neuzugänge können frühestens am 15. Spieltag der Bundesliga und 2. Bundesliga (8. bis 11. Januar) eingesetzt werden. Ausnahmen sind vertraglose Profis: Sie können auch zwischen d