Quelle: Spot on News STUDIO - vor 1 Woche



Probleme in Oberfranken: Impfstart muss teilweise verschoben werden 01:33 Am Sonntag fiel der Impf-Startschuss in Deutschland. Allerdings verlief der Start nicht überall wie geplant. In Landkreisen Oberfrankens mussten die Impfungen verschoben werden.