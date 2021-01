06.01.2021 ( vor 6 Stunden )



Das hessische Corona-Kabinett will am heutigen Mittwoch die neuen und deutlich verschärften Das hessische Corona-Kabinett will am heutigen Mittwoch die neuen und deutlich verschärften Maßnahmen für die Bevölkerung zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus festlegen. Bei dem Treffen in Wiesbaden geht es darum, die in der Bund- Länder -Schalte am Dienstag beschlossenen Maßnahmen mit einer 👓 Vollständige Meldung