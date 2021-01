Der Mittwoch beginnt in Hamburg und Schleswig-Holstein bewölkt. Am Vormittag sei besonders im Osten mit Schnee zu rechnen, von dem "ein bisschen was...

Wolken, Frost und etwas Schnee in Baden-Württemberg Der Dienstag startet in Baden-Württemberg mit dichten Wolken und etwas Schnee. Durch vereinzelten Sprühregen kann es vor allem im Norden laut dem Deutschen...

t-online.de vor 1 Tag - Deutschland Auch berichtet bei • abendblatt.de