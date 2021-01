Boeing 737 mit 62 Menschen an Bord vom Radar verschwunden

09.01.2021 ( vor 8 Stunden )

Kein Kontakt mehr: In Indonesien ist eine Boeing kurz nach dem Start vom Radar verschwunden. Zuvor hatte sie offenbar dramatisch an Höhe verloren. Ein Passagierflugzeug der indonesischen Sriwijaya Air ist laut offiziellen Angaben nach dem Abheben in Jakarta vom Radar verschwunden. Die Boeing 737-500 war auf dem Weg nach Pontianak auf der Insel Borneo, als über dem Meer der Kontakt abgebrochen w...