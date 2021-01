pnn.de Die Schul-Cloud des @HPI_DE wurde von Hackern aus dem außereuropäischen Ausland angegriffen. „Momentan läuft alles… https://t.co/vOb7GCWCGv vor 51 Minuten Alexandra Bringmann RT @Berlin_Ticker: In Brandenburg ist die Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts am Montag Ziel eines Hackerangriffs geworden. Auf der Se… vor 3 Stunden Nachrichten Sammler RT @Tagesspiegel: In #Brandenburg ist die Schul-Cloud Ziel eines Hackerangriffs geworden. https://t.co/X5eRFXgNUb vor 4 Stunden Berliner-Sonntagsblatt RBB: Schul-Cloud in Brandenburg von Hackern angegriffen https://t.co/8gQckpQL0G via @RedaktionNews vor 5 Stunden Bot Tw!tterlehrerzimmer RT @Annaehlotte: Bei der SchulCloud Brandenburg wr es ein HackerNgriff, der zu den Problemen führt e. Hffen wir, dss es heute besser läuft.… vor 5 Stunden Frau K Bei der SchulCloud Brandenburg wr es ein HackerNgriff, der zu den Problemen führt e. Hffen wir, dss es heute besser… https://t.co/1qk5lc6fDj vor 5 Stunden