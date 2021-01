Bestatterinnung: Lage in den Krematorien ist unter Kontrolle

12.01.2021 ( vor 4 Tagen )



Die Bestatterinnung in Sachsen sieht die Lage in den seit Weihnachten überfüllten Krematorien des Freistaats unter Kontrolle. Auch wenn von einer größeren Entspannung noch nicht die Rede sein könne, habe sich die Lage normalisiert, sagte Innungsobermeister Tobias Wenzel am Dienstag der Deutschen Pre