13.01.2021 ( vor 5 Stunden )

30 Personen, darunter 15 Erwachsene, haben in Hameln einen Kindergeburtstag gefeiert. Beim Polizeieinsatz versuchten die Teilnehmer noch ins Bad zu fliehen. Corona- Regeln befolgte keiner. Die Polizei in Hameln hat einen Kindergeburtstag mit 30 Gästen aufgelöst. Um von den Beamten nicht entdeckt zu werden, schloss sich eine Frau mit fünf Kindern in der Toilette ein, wie ein Polizeisprecher am M...