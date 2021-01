14.01.2021 ( vor 12 Stunden )



Das Land Baden-Württemberg will heute über die Wiedereröffnung von Das Land Baden-Württemberg will heute über die Wiedereröffnung von Grundschulen und Kitas von kommender Woche an entscheiden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) wollen am Vormittag verkünden, ob es zu der Lockerung des Corona-Lockdowns kommt. 👓 Vollständige Meldung