Zum Start ins Wochenende gibt es im Norden viele Wolken und frostige Temperaturen. Laut Deutschem Wetterdienst ist es am Freitag vor allem an der Nordsee stark...

Wind und Wolken bestimmen das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Dienstagvormittag hat sogar die Sonne noch einen Einsatz, zum Mittag wird es jedoch...