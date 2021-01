20.01.2021 ( vor 2 Stunden )



Zwei Seniorenheime in der Stadt kämpften mit Corona-Ausbrüchen. In der Kursana Villa wartet man seit Dezember auf einen Termin. Zwei Seniorenheime in der Stadt kämpften mit Corona-Ausbrüchen. In der Kursana Villa wartet man seit Dezember auf einen Termin. 👓 Vollständige Meldung