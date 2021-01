23.01.2021 ( vor 17 Stunden )



Mönchengladbach (dpa) - Was für ein Fußballspiel! Das furiose 4:2 (2:2) von Borussia Mönchengladbach am Freitagabend gegen Borussia Dortmund zum Rückrundenauftakt der Fußball Bundesliga löste Begeisterung aus. " Wahnsinn , Wahnsinn. Es ging hin und her", sagte Gladbachs Abwehrchef Matthias Ginter nach