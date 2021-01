23.01.2021 ( vor 18 Stunden )

Viel Tempo, hohe Spielkultur, treffsichere Angreifer - Eintracht Frankfurt wird mehr und mehr zu einem Anwärter auf die internationalen Plätze. Beim 5:1 (3:1) in Bielefeld blieb das Team von Fußball Lehrer Adi Hütter zum siebten Mal in Serie ohne Bundesliga -Niederlage und sammelte in diesem Zeitraum