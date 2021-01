24.01.2021 ( vor 2 Stunden )

Berlin (dpa) - Deutschland hat 200.000 Dosen eines neuen Corona -Medikaments gekauft. "Ab nächster Woche werden die monoklonalen Antikörper in Deutschland als erstem Land in der EU eingesetzt. Zunächst in Uni-Kliniken", kündigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der "Bild am Sonntag" an. "Die G