25.01.2021 ( vor 5 Stunden )



Die Störungen von Unbekannten im Online-Unterricht nehmen zu: Nach einer Realschule in Heidelberg war nun ein Berufskolleg in Mannheim betroffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellte die Lehrerin am Vormittag kurz nach Beginn des Unterrichts fest, dass sich deutlich mehr Schülerinnen und Sch 👓 Vollständige Meldung