Siegfried von „Siegfried und Roy“: Er wird neben Roy bestattet 01:09 Erst vor Kurzem verstarb Siegfried Fischbacher an den Folgen seiner Krebserkrankung in Las Vegas. Wie seine Schwester jetzt bekanntgegeben hat, fand der Star des Magier-Duos „Siegfried und Roy“ seine letzte Ruhestätte neben seinem langjährigen Partner Roy Horn.