30.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Tauwetter und Regen lassen den Rhein über die Ufer treten. Am Samstag lag der Pegel in Köln abends bei 6, 6 Meter – Tendenz steigend. Die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe rechnen damit, in der Nacht zum Sonntag die 7-Meter-Marke fällt. Doch nicht nur in Köln steigt das Wasser. Hochwasser in Köln Tauwetter und Regen lassen den Rhein über die Ufer treten. Am Samstag lag der Pegel in Köln abends bei 6, 6 Meter – Tendenz steigend. Die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe rechnen damit, in der Nacht zum Sonntag die 7-Meter-Marke fällt. Doch nicht nur in Köln steigt das Wasser. Hochwasser in Köln 👓 Vollständige Meldung