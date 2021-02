31.01.2021 ( vor 1 Woche )



Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat nach dem Tattoo-Fehltritt von Weltmeister Corentin Tolisso in Corona-Zeiten an die Bayern-Vorstand Oliver Kahn hat nach dem Tattoo-Fehltritt von Weltmeister Corentin Tolisso in Corona-Zeiten an die Fußball -Profis appelliert. "Wir haben natürlich eine große Vorbildfunktion nach außen", sagte Kahn am Sonntag bei "Sky 90". Er bat er darum, dass das Thema nach einer Geldstrafe für Tol 👓 Vollständige Meldung