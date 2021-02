Rheinpegel in Köln übersteigt 8-Meter-Marke – Hochwasser in NRW Tauwetter und Regen lassen den Rhein über die Ufer treten. Am Montagabend lag der Pegel in Köln bei 8, 05 Meter – Tendenz steigend. Hochwasser in ...

t-online.de vor 2 Tagen - Deutschland