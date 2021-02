CureVac hofft im Sommer auf eine Marktzulassung seines Impfstoffs. Ende des Jahres will der Pharmakonzern Bayer dann die Produktion mit übernehmen.

Biontech will der EU bis zu 75 Millionen Dosen mehr liefern Das Unternehmen will seine Produktionskapazitäten um mehr als 50 Prozent ausbauen und kündigt an, womöglich im zweiten Quartal deutlich mehr in die EU liefern...

DiePresse.com vor 2 Tagen - Oesterreich Auch berichtet bei • wiwo.de