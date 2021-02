Bis zu 20 Grad könnte der Temperaturunterschied zwischen Nord- und Süddeutschland am Wochenende betragen. Die möglichen Folgen an der Grenze zwischen warm und...

In den nächsten Tagen soll es in gewissen Regionen bis zu 20 Grad warm werden. Gleichzeitig erwartet der Süden bis zu 40 Zentimeter Neuschnee.

Wetter: Prognose: Erst Regen, dann wieder eine Schneedecke Schmuddelwetter erwartet die Menschen am Donnerstag und Freitag in Berlin und Brandenburg. Doch am Wochenende gibt es dann möglicherweise wieder genug Schnee...

