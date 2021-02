06.02.2021 ( vor 4 Tagen )



Vor den Folgen einer Corona-Müdigkeit in der Vor den Folgen einer Corona-Müdigkeit in der Bevölkerung hat Niedersachsens CDU-Landeschef und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann gewarnt. Das Vertrauen der Menschen drohe verloren zu gehen, sagte Althusmann am Samstag auf dem weitestgehend online organisierten CDU-Landesparteitag in Hildesheim. D 👓 Vollständige Meldung