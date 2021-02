07.02.2021 ( vor 2 Stunden )

Aufgrund von Schnee und Kälte fallen am Sonntagvormittag viele Züge im niedersächsischen Regionalverkehr aus. So soll unter anderem der gesamte S-Bahn-Verkehr in Hannover bis etwa 10.00 Uhr stillstehen, teilte die Deutsche Bahn mit. Auch der Verkehr im Harz-Weser-Netz falle voraussichtlich am Vormit