FWB Minus 26 Grad in Thüringen gemessen https://t.co/n2lI6VwrCz vor 2 Minuten Dany ❣ RT @mdr_th: Eisige Temperaturen in #Thüringen: @Polizei_Thuer und Sozialarbeiter achten besonders auf Obdachlose. Minus 26 Grad im Landkrei… vor 4 Minuten Salty Shade RT @ZDFheute: Kälte in Deutschland: Minus 26 Grad in Thüringen gemessen https://t.co/WrVHXammzP vor 19 Minuten Stephen Shade RT @ZDFheute: Kälte in Deutschland: Minus 26 Grad in Thüringen gemessen https://t.co/WrVHXammzP vor 19 Minuten Schnatterente RT @Tagesspiegel: In #Thüringen sind in der Nacht auf Mittwoch Tiefstwerte von bis zu minus 26 Grad gemessen worden. Am kältesten war es in… vor 19 Minuten RND Nach Eis, Schnee und Glätte kommen jetzt die Kälterekorde: In #Thüringen sind in der Nacht zu Mittwoch Tiefstwerte… https://t.co/UXkqnQ1meL vor 41 Minuten