Mitten in der Kältewelle sind derzeit etliche Haushalte in Jena ohne Heizung. Es gab einer Fernwärmeleitung. Die Stadt rief den Katastrophenfall aus, die Corona- Regeln werden eingeschränkt. Nach einer Havarie an einer Fernwärmeleitung ist im thüringischen Jena am Mittwoch der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Fernwärmeversorgung sei in Teilen von Jena-Nord unterbrochen, teilte die Stadt m...