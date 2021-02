12.02.2021 ( vor 1 Woche )



In einem metallverarbeitenden In einem metallverarbeitenden Betrieb in Berlin-Marienfelde bricht ein Brand aus. Auch Chemiebäder fangen Feuer. Die Rettungskräfte warnen die Bevölkerung wegen einer Schadstoffwolke. 👓 Vollständige Meldung