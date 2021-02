12.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Mönchengladbach (dpa) - Auch in der Mönchengladbach (dpa) - Auch in der Mannschaft von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach werden die anhaltenden Diskussionen um einen möglichen Wechsel von Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund wahrgenommen. Der frühere Nationalspieler Christoph Kramer sagte dazu in einem Interview bei Spo 👓 Vollständige Meldung