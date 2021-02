12.02.2021 ( vor 1 Woche )



Seit Tagen ist der Bahnverkehr in vielen Teilen Deutschlands wegen Glätte und Schnees eingeschränkt. Die Lage verbessert sich, aber Reisende und Pendler müssen weiterhin mit Seit Tagen ist der Bahnverkehr in vielen Teilen Deutschlands wegen Glätte und Schnees eingeschränkt. Die Lage verbessert sich, aber Reisende und Pendler müssen weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Die extreme Wetterlage mit Schnee und Glatteis in Nordrhein-Westfalen sorgt am Freitagmorgen örtlich 👓 Vollständige Meldung