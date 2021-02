13.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 12 mit Folge-Unfällen sind in Schwaben acht Menschen schwer verletzt worden. Eine 25-Jährige sei am Samstagmittag bei Germaringen (Landkreis Ostallgäu) mit ihrem Auto auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem Geländewagen zusammengekracht, tei Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 12 mit Folge-Unfällen sind in Schwaben acht Menschen schwer verletzt worden. Eine 25-Jährige sei am Samstagmittag bei Germaringen (Landkreis Ostallgäu) mit ihrem Auto auf die Gegenspur geraten und frontal mit einem Geländewagen zusammengekracht, tei 👓 Vollständige Meldung