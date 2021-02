Westdeutsche Zeitung NRW: Bentaleb nach Begnadigung in der Schalker Startelf https://t.co/TEnLU9PrPp https://t.co/Vm6V2sb9MX vor 8 Stunden 👀 Policon automatisches Nachrichtenportal 👻 ➦ Fußball: Bentaleb nach Begnadigung in der Schalker Startelf » https://t.co/OL0lIZwQfJ vor 13 Stunden Berliner-Sonntagsblatt Bentaleb nach Begnadigung in der Schalker Startelf https://t.co/XSGGMZLnpH via @RedaktionNews vor 13 Stunden Berliner Morgenpost Bentaleb nach Begnadigung in der Schalker Startelf https://t.co/km3eBlmB5q https://t.co/YRhrEpMTtW vor 13 Stunden Ueberschriften Fußball: Bentaleb nach Begnadigung in der Schalker Startelf https://t.co/vzixzngkQy vor 14 Stunden