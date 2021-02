Bundesliga, 21. Spieltag - Leipzig - FC Augsburg im Live-Ticker: RB peilt 4. Pflichtsieg in Folge an Auftakt zum 21. Bundesliga-Spieltag! RB Leipzig peilt den vierten Pflichtsieg in Folge an. Gegen den FC Augsburg zählen für den Tabellenzweiten nur drei...

Focus Online vor 2 Tagen - Sport