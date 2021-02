14.02.2021 ( vor 7 Stunden )



Nachdem in Radevormwald ein Mann offenbar seine Familie und sich umgebracht hat, sind die Nachdem in Radevormwald ein Mann offenbar seine Familie und sich umgebracht hat, sind die Ermittlungen nun fast abgeschlossen. Die fünf Leichen waren in ihrem Wohnhaus entdeckt worden. Die Ermittlungen nach der Gewalttat mit fünf toten Familienmitgliedern in Radevormwald bei Wuppertal sind für die E 👓 Vollständige Meldung