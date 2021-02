16.02.2021 ( vor 18 Stunden )



Ein 55-jähriger Mann aus Berlin ist mit 50 Kilogramm Heroin, eingebaut in das Verdeck seines Cabrios, bei der Rückfahrt aus den Niederlanden erwischt worden. Am heutigen Morgen (09.15) muss er sich am Landgericht Krefeld wegen Drogenschmuggels im großen Stil verantworten. Das Heroin mit einem Strass Ein 55-jähriger Mann aus Berlin ist mit 50 Kilogramm Heroin, eingebaut in das Verdeck seines Cabrios, bei der Rückfahrt aus den Niederlanden erwischt worden. Am heutigen Morgen (09.15) muss er sich am Landgericht Krefeld wegen Drogenschmuggels im großen Stil verantworten. Das Heroin mit einem Strass 👓 Vollständige Meldung