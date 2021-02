18.02.2021 ( vor 7 Stunden )



Ein 35-Jähriger aus Dessau soll in Hannover eine junge Frau erstochen haben. Von einem "Alptraum" sprach die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer, der Nebenklagevertreter nannte es eine "Horrorsituation". Beide forderten lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen, die besond