20.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Mit drei Autokorsos haben Gegner der Corona-Maßnahmen am Samstag in Neubrandenburg gegen die Mit drei Autokorsos haben Gegner der Corona-Maßnahmen am Samstag in Neubrandenburg gegen die Einschränkungen protestiert. Es hätten sich insgesamt 62 Fahrzeuge und damit deutlich weniger als bei einer ähnlichen Aktion im Januar beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. Die Demonstranten seien durch d 👓 Vollständige Meldung